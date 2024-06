Appena completata, ma la Pedemontana «fa già acqua»

Il caso della infiltrazione d'acqua che poche ore fa ha interessato una delle gallerie della Superstrada pedemontana veneta - Spv nell'Ovest vicentino, continua a far discutere. Ieri 31 maggio era stata la consigliera regionale veneta di Ev Cristina Guarda a chiedere lumi a palazzo Balbi. E sempre ieri in tarda serata si è fatto avanti, con una nota al curaro anche il coordinamento ecologista Covepa: che tra il serio ed il faceto punta l'indice sulla qualità delle opere eseguite. La Spv infatti, ossia l'arteria che connette Montecchio Maggiore nel Vicentino a Spresiano nel Trevigiano infatti è appena stata ultimata.

«Comprendiamo - scrive il portavoce del coordinamento Massimo Follesa - che per aumentare i numeri dei transiti e degli euro da incassare, la Spv proponga l'all inclusive, ma passare all'autolavaggio incorporato nei tunnel tra Malo e Castelgomberto riteniamo sia troppo». Appresso però l'architetto Follesa entra nel merito: «Battute a parte», risultano fondati i dubbi in ragione dei quali il 27 marzo «abbiamo presentato un esposto» affinché sia valutato «l'eventuale attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti e quanto altro emergesse in merito ai collaudi» eseguiti da alcuni soggetti. Collaudi che stando a quanto rivela «l'Espresso di Febbraio» sarebbero stati in capo «agli ingegneri Stefano Liani e Eutimio Mucilli di Anas».

Appresso c'è un ultimo passaggio. «A tale proposito giova ricordare i fatti che hanno preceduto» l'esposto redatto dal Covepa a marzo. Fatti che risalgono alle precedenti inchieste della «Procura della repubblica di Vicenza» proprio in relazione alla qualità dei lavori in quelle gallerie. Quella inchiesta peraltro ebbe una eco mediatica notevole, anche a livello nazionale. «Alla fin fine - conclude Follesa ai taccuini di Vicenzatoday.it la Spv è appena stata completata e già fa acqua» (in foto un casello Spv nel Vicentino).