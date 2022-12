Sanremo Giovani: vince il vicentino gIANMARIA

Un altro importante tassello del prossimo festival di Sanremo è andato a posto. Come riporta l’Ansa, all'appello per completare il cast dei 28 artisti in gara all'Ariston, mancavano in sei: i migliori tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che nella serata di ieri, venerdì 16 dicembre, si sono dati battaglia, in diretta su Rai1.

Ad avere la meglio, e ad aggiudicarsi un posto all'Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023, sono stati: Shari, Colla Zio, Sethu, Will, OLLY, ma soprattutto gIANMARIA, nome d'arte di Gianmaria Volpato, nato a Vicenza nel 2002, che è risultato il vincitore della serata con la canzone La città che odi.