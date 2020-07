"Restituite la bici a Roberto", l'appello corre sul web: chiunque la veda contatti i famigliari

Non è un oggetto come tanti altri ma è la bici di Roberto, 58enne vicentino affetto dalla sindrome di Down. Un mezzo a lui particolarmente caro e che qualcuno gli ha rubato all'esterno del bar di Maddalene, a Vicenza.

Sul furto stanno indagando gli agenti della Polizia locale ma in molti si stanno mobilitando per la causa. Dall'appello lanciato dai famigliari di Roberto ai messaggi di solidarietà che in questi giorni sono partiti dai social, in particolare dal gruppo Facebook "Sei di Maddalene Se...". C'è chi si è offerto di acquistare un nuovo mezzo a chi ha promosso l'avvio di una colletta.

E' una Liotto con diversi particolari. come la scritta Roberto sul cater. "Se la vedete in giro contattateci" scrivono gli amministratori della pagina "Vicenza ai vicentini". In poche ore gli appelli stanno rimbalzando tra i profili Facebook. Un appello che tocca al cuore per un oggetto che ha un grande valore per Roberto.