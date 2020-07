Il Marathon club regala una nuova bici a Robertino: grande gesto di solidarietà

La notizia del furto della bici di Robertino, aveva presto fatto il giro della rete, tanto che in molti si erano attivati per far partire una colletta e ricomprare una nuova bicicletta.

Il messaggio ha raggiunto anche il Marathon Club che ha deciso di accollarsi la spesa e fare un dono prezioso al 58enne affetto da sindrome di Down. Lunedì sera, nel cortile del centro parrocchiale di Maddalene è avvenuta la consegna del regalo che ha riempito di gioia Robertino e la sua famiglia.

Non sarà la sua vecchia Liotto con 30 anni di storia ma sicuramente è un mezzo che gli permetterà di fare la sua vita di sempre, di spostarsi, andare al centro parrocchiale a sfogliare il giornale come era solito fare.