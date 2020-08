Furti, discariche e campeggi abusivi: la denuncia del comitato

Furti con scasso, campeggi abusivi, degrado e cumuli di rifiuti. È la stuazione di Marano Vicentino, denunciata dal comitato "Marano Pulita" che nell'ultima settimana di luglio hanno raccolto le proteste dei residenti del comune. «Questa settimana i soliti ignoti hanno forato i basculanti di diversi garage, in via Giacomo Matteotti, per controllare cosa ci fosse all'interno, e in alcuni casi hanno tagliato la lamiera entrando e asportando biciclette di valore ed altro materiale - spiega con una nota l'associazione - In via Zanella, puntuali come sempre, sono arrivati i camper dei nomadi impegnati nell’ennesimo campeggio abusivo a tempo. Ormai si tratta di una modalità collaudata: arrivano sul posto e i residenti bersagliano di telefonate ed avvisi Comune, Polizia Locale e Carabinieri. Qualche visita viene fatta ma le carovane rimangono comunque sul posto almeno 48 ore. Successivamente i mezzi se ne vanno ma ritornano sul posto dopo poco, rifacendo partire il conteggio delle 48 ore».

Sempre in via Zanella è stata inotre scoperta l'ennesima discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere in prossimità del "ponte Valente" sulla destra della roggia. «Ci troviamo proprio di fronte all'accampamento abusivo che è stato riattivato da alcuni giorni, nei campi dall'altra parte della strada - continua il comitato -infine in via S.Angelo torna la protesta dei residenti per la mancata manutenzione della strada comunale. Lungo il manto stradale erbacce infestanti oltre il metro e piante che superano addirittura i tre metri, occupando anche le corsie disegnate per i parcheggi delle auto»