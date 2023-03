Meningite, in migliaia per l'addio a Tommaso Fabris: «Anima bella»

Sul feretro di Tommaso c'erano le maglie del Bassano e del The Team Basket di Riese Pio X che ha dedicato alla giovane promessa della pallacanestro queste parole: «Un ragazzo di neanche 18 anni è stato un esempio di umiltà e spontaneità. Tommaso lascia in dote un'eredità di valori che diventa un inno alla vita e al costante miglioramento per tutti noi». Una cerimonia toccante, officiata dal parroco di Tezze sul Brenta, don Pietro Savio. Tantissimi i messaggi e le parole di amici e compagni di squadra di Tommaso che l'hanno ricordato come un'anima bella, piena di voglia di vivere. Prima della conclusione un lungo momento di silenzio e raccoglimento in memoria del 17enne. Un vuoto impossibile da colmare quello lasciato dalla scomparsa di Tommaso: dai compagni di classe di Bassano un grande ringraziamento per tutti i momenti vissuti insieme e, all'uscita del feretro, un lungo e commosso applauso d'addio.