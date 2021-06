"Vola angelo guerriero", l'ultimo saluto alla piccola Nicole

Ultimo saluto a Nicole Battistella sabato a Dueville. La comunità del paese si è unita allo straziante dolore dei genitori della bambina di appena 10 anni stroncata da un male incurabile che le era stato diagnosticato nel 2018. Vola Nicole, vola più in alto che puoi, lassù dove troverai gioia e felicità. Noi ti avremo nel cuore. Con questa parole toccanti papà Stefano e mamma Yamile hanno salutato la loro bambina, un "Angelo guerriero", come la chiamavano, che ha strenuamente lottato fino all'ultimo contro la malattia che non le ha lasciato scampo.

Al funerale, che si è tenuto al Duomo, molti i duevillesi presenti, compresi i compagni di classe di Nicole. I bambini indossavano una maglietta bianca con scritto "Vola in alto Nicole" e poi, alla fine della cerimonia hanno lanciato in aria dei palloncini bianchi e blu con legato al filo un pensiero per l'"angelo guerriero" perché legga il loro bigliettino lassù nel cielo. Centinaia anche i post di vicinanza alla famiglia su Facebook. "Buon viaggio Nicole, buon viaggio dolce creatura" si legge sulla pagina di Vicenza For Children, associazione che segue i bambini malati oncologici.

Nicole, dopo due anni di lotta, è mancata nel reparto pediatria del San Bortolo. Oltre ai suoi genitori, il "piccolo angelo" lascia un fratellino e i nonni.