Giulia Cecchettin, martedì 5 dicembre l'ultimo saluto

È stato fissato per martedì 5 dicembre, alle 11, il funerale di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa lo scorso 11 novembre a Fossò (Venezia) dall'ex fidanzato, reo confesso Filippo Turetta che ha poi abbandonato il cadavere della giovane sulle sponde del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, fuggendo nel Nord Europa a bordo della sua auto.

A celebrare il funerale sarà il vescovo di Padova Claudio Cipolla. La Basilica può contenere circa 2mila persone ma se ne attendono molte, molte di più. Per questo fuori dalla chiesa e in Prato della Valle saranno allestiti 2 maxi schermi, che saranno collocati in modo che tutti abbiano la possibilità di seguire i funerali anche se non gli sarà possibile accedere alla chiesa. Martedì in Veneto si osserverà una giornata di lutto regionale. Certa la presenza al funerale del Presidente Zaia, del sindaco Giordani ma si parla anche di un possibile arrivo della premier Giorgia Meloni se non addirittura del Presidente Sergio Mattarella.