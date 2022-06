A Sarmeola l'ultimo saluto a Gabriela Serrano

Si sono svolti, mercoledì 22 giugno, con inizio alle ore 15,30 nella chiesa di Sarmeola di Rubano, i funerali di Gabriela Serrano. Erano in tanti, stretti ai famigliari, per l'ultimo saluto. Gabriela lascia due figlie.

Una morte tragica, forse annunciata la usa, che ha scosso non solo la comunità dove viveva ma tutto il Paese. Gabriela è stata ammazzata dal suo ex che poi ha scelto di suicidarsi dopo aver ucciso un'altra ex compagna, lo scorso 8 giugno, in quello che è passato agli onori delle cronache come il duplice femminicidio di Vicenza. Zlatan Vasiljevic ha infatti anche ammazzato la sua ex moglie Lidija Miljkovic, con cui aveva due figli. Alle esequie hanno presenziato anche la sindaca di Rubano, Sabrina Doni, e l'assessora alle pari opportunità del Comune di Vicenza, Valeria Porelli.