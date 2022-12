Tanti campioni per l'addio a Davide Rebellin

Si sono svolti nella mattina di oggi, venerdì 23 dicembre, nel duomo di Lonigo, i funerali dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un Tir pirata lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino. Come riporta l’Ansa, tra i presenti alla cerimonia, Claudio Chiappucci, Gilberto Simoni, Alessandro Ballan, Gianni Bugno, Filippo Pozzato, Franco Pellizotti, Marino Basso.Con loro anche il ct della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati e il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni.

Proprio Simoni, uno degli ex compagni di squadra, davanti alla bara, ha espresso la propria rabbia per quando accaduto, tra ricordi e lacrime: «Sei stato il miglior compagno e miglior avversario, mi vergogno dello Stato italiano, non fa niente per fermare queste stragi sulla strada». «Che rabbia perdere un campione così - ha continuato Simoni -. Quasi un morto al giorno in bicicletta, che rabbia e che vergogna».

Il corteo funebre ha varcato la porta del duomo e sulla bara di Rebellin è stato posto un cuscino di fiori bianchi: ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio la mamma Brigida, la moglie Françoise, i fratelli Simone, Stefano e Carlo. Tanto gli applausi all'uscita della chiesta. È stato il sindaco di Lonigo, Pier Luigi Giacomello, a leggere un messaggio della famiglia Rebellin: «Davide un uomo luminoso, ora che sei diventato il nostro angelo proteggici, ciao Davide, pedala tranquillo per la tua ultima voltata». Il primo cittadino è tornato anche a parlare di giustizia per quanto accaduto, con riferimento al camionista tedesco scappato dopo l'investimento senza prestare aiuto: «Chi investe una persona e non la soccorre, non può rimanere impunito».