Morte di Carletto, partita la raccolta fondi per il funerale

"Carletto ha lasciato la vita terrena. Con il benestare della famiglia, l'aiuto degli amici e la collaborazione delle "Onoranze Funebri Arcangelo Gino", abbiamo avviato una raccolta fondi per fare fronte alle spese delle esequie, della lapide funeraria e delle incombenze burocratiche ad essa legate. Al raggiungimento della coperture delle spese, l'eventuale esubero verrà devoluto ad una delle associazioni che negli anni ha seguito Carletto". È il messaggio della campagna di Gofound me lanciato dagli amici di Gian Carlo De Bon, da tutti conosciuto come "Carletto Tajon", che ha l'obbiettivo di arrivare alla cifra di 5mila euro. Nel pomeriggio di mercoledì sono già stati raccolti 2.646 euro con 76 donazione. All'iniziativa hanno aderito anche diversi bar della città dove sono state messe delle cassette per raccogliere altri fondi.

I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10.45 all'entrata al cimitero maggiore di Vicenza.