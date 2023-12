Giulia Cecchettin, il giorno dell'addio: lutto regionale

È arrivato il momento di porgere l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa lo scorso 11 novembre a Fossò (Venezia) dall'ex fidanzato, reo confesso Filippo Turetta che ha poi abbandonato il cadavere della giovane sulle sponde del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, fuggendo nel Nord Europa a bordo della sua auto.

Nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, sono state poste a mezz’asta le bandiere delle sedi della Regione Veneto, in ossequio alla giornata di lutto regionale, decretata dal presidente Luca Zaia, in coordinamento con le Prefetture del Veneto. Per tutta la notte Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, è stato anche illuminato di rosso.

Padova, luogo scelto per il funerale della giovane, oggi accoglierà migliaia e migliaia tra persone comuni e autorità che vogliono essere presenti al funerale. Dopo la funzione alla Basilica di Santa Giustina il feretro di Giulia farà un'ultima tappa a Saonara (Padova), paese natale della mamma di Giulia, per una funzione ristretta ai famigliari e agli amici più intimi e poi ci sarà la sepoltura. Giulia riposerà vicino alla mamma, che era mancata poco più di un anno fa.