Funerali Giulia Cecchettin, oggi è il giorno del grande dolore

Come riporta Padovaoggi, una bara bianca ricoperta di fiori gialli. Sopra la foto sorridente di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa lo scorso 11 novembre a Fossò (Venezia) dall'ex fidanzato, reo confesso Filippo Turetta che ha poi abbandonato il cadavere della giovane sulle sponde del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, fuggendo nel Nord Europa a bordo della sua auto.

Gli occhi dei presenti sono incollati su quella immagine. La vicenda della ventiduenne ha scosso l'opinione pubblica. Si è arrivati ad un punto di non ritorno. C'è la volontà di dare una svolta importante e ridare alla donna quella libertà che in situazioni tragiche come quelle della studentessa di Vigonovo è venuta meno per colpa della mano crudele dell'uomo.

Un applauso commosso ha accolto in basilica il feretro di Giulia Cecchettin In chiesa è arrivato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il vescovo di Padova Claudio Cipolla ha aperto il funerale di Giulia Cecchettin ringraziando i presenti per la loro presenza. Tanti coloro che hanno stretto la mano a papà Gino e ai suoi figli cercando di trasmettere un po' di quella forza che la vita gli ha tolto. Papà Gino è stato abbracciato tra l'altro dal prefetto Messina, dal governatore Zaia, dai sindaci di Saonara Lazzaro e di Vigonovo Martello.

Nel corso dell'omelia il vescovo Cipolla ha ricordato l'importanza dell'amore e della fede, per una crescita sana dei giovani, ha ricordato Giulia e ha invitato i familiari a vivere nel suo ricordo con grande dignità. Non è mancato neppure un ricordo e una preghiera per Filippo Turetta e la sua famiglia