Al Duomo l'ultimo saluto a Gianni Cristofari: uomo di legge molto attivo nel sociale

Sarà celebrato sabato, alle 10.45, il funerale di Gianni Cristofari, il giurista vicentino venuto a mancare nei giorni scorsi.

Aldilà della sua professione, gli amici, tra i quali il consiegliere comunale del Pd Giovanni Rolando ha voluto spendere alcune parole per ricordare l'amico Gianni: "Ha saputo coniugare insieme l'impegno civile, democratico, politico. Impegnato nel sociale in difesa dei diritti dei lavoratori offriva la sua professionalità presso il sindacato Uil".

Tra le altre cose: "Ha contribuito alla nascita della Fattoria Sociale "il PomoDoro" di Bolzano Vicentino in favore dei ragazzi con difficoltà. Dirigente Anpi - ricorda il consilgliere - Sempre aperto a valutare i diversi punti di vista per il bene comune, Gianni, mai settario. Sì é dedicato con passione, quale fondatore di Salute Solidale di cui era vicepresidente, l'associazione che fornisce prestazioni sanitarie alle persone indigenti. Ha dato un contributo notevole allo sportello dell'associazione Luca Coscioni presso la chiesa Metodista di contrà S. Faustino. Amante della vita e curioso del mondo che amava girare per le strade col camper. La passione della musica, suonava la chitarra, lo ha portato ad organizzare il Festival degli Artisti di strada, che incontrava per le strade di Vicenza, ogni anno, presso la sua parrocchia di Araceli".

"Io so Gianni, che starai andando per quelle altre strade ad organizzare un nuovo Festival, per l'amicizia e la libertà fra tutte le persone del nuovo mondo - conclude Rolando - E continuerai a vivere nella memoria e nel cuore di noi tutti, tantissimi, che ti abbiamo voluto bene".