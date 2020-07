Al parco non si fuma: nuove disposizioni nelle aree verdi della città del Grifo

Nuovi cartelli, grandi e facilmente leggibili con alcune chiare indicazioni per i cittadini. È quanto deciso dell’Amministrazione comunale che sta così uniformando le aree verdi della città offrendo informazioni sugli orari di apertura, i divieti e i numeri utili da chiamare in caso di emergenza.

In particolare, oltre al divieto di disturbare e produrre rumori molesti e di consumare alcolici, c' è anche la chiara indicazione che è fatto divieto di fumare nella aree verdi cittadine. "Non solo per rispetto degli altri utenti dei parchi non fumatori - spiega l'Amministrazione - ma anche per evitare l’abbandono di mozziconi di sigaretta, che rappresentano un elemento di degrado e di mancanza di rispetto dell’ambiente e delle aree comuni".