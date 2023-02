La settimana del grande freddo, temperature record sull'Altopiano: nottata di gelo anche a Vicenza

Risveglio sotto zero oggi, 8 febbraio, in Veneto. Secondo le rilevazioni della rete Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) il record del freddo, come sempre, appartiene alla Dolina di Campoluzzo, la depressione sull'Altopiano di Asiago a 1768 metri di altitudine, che rappresenta il punto più freddo d'Italia, con -34,9 gradi.

Per quanto riguarda le città capoluogo, la più fredda è Belluno (-8), mentre nella Pianura Veneta il record spetta a Vicenza con -6,4 gradi registrati, seguita da Verona (-4,4), Treviso (-3,9), Rovigo (-2,2), Padova (-2,1) e Venezia (-1,5).

Colonnina di mercurio in picchiata sotto allo zero anche nella Piana di Marcesina (1310 m) con -23.3°C e ad Asiago dove il termometro ha registrato -12,1 gradi.