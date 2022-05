Franco Picco socio onorario del Moto Club Polizia di Stato

Si è svolta martedì mattina, nella sede della Questura di Vicenza, la cerimonia di conferimento della tessera di socio onorario del Moto Club Polizia di Stato a Franco Picco.

Il questore Paolo Sartori ha consegnato il prestigioso riconoscimento al pilota vicentino in considerazione degli straordinari risultati conquistati nei moto rally a livello nazionale ed Internazionale.

Franco Picco ha rappresentato in tutto il mondo le insegne del Motoclub della Polizia di Stato in occasione di numerosi eventi benefici e di solidarietà, il che gli ha permesso di elevare i più alti valori morali e sociali dello Sport, ergendosi ad esempio per la Società civile e per i giovani.

Socio onorario 2022

Nell’occasione, Il Questore ha consegnato il riconoscimento di “Socio Onorario 2022” del Moto Club Polizia di Stato a Graziano Caldarella, responsabile esterno di Astoria Vini, per aver contribuito, quale esempio di alti valori sociali e solidali, alle finalità benefiche del Moto Club anche a favore del “Piano Marco Valerio - Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato".