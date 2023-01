"Troppo grassa, magra, con i brufoli", Francesca Michielin sbotta sui social: "Imparate a farvi i caz*i vostri"

Duro sfogo sui social per Francesca Michielin che ha messo al loro posto chi apre bocca, solo per giudicare l'aspetto fisico di una persona. Atteggiamento, nocivo oltre che sbagliato ha dichiarato la cantante, e in grado di causare più danni psicologici di quello che si possa pensare.

"Sono piena di tutte queste frasi come: "Ma tutti questi brufoli cosa sono", "Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto", "Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi", "Ti vedo un po' troppo magra", "Ma mangi vero?" oppure "Ma sbaglio o in questo periodo sei a diete? No perché mi sembra che mangi un botto, non ti fai mancare proprio niente", "Guarda che per fare il tuo lavoro, l'immagine è fondamentale", "Ma come è ingrassata quella lì oh", "Ma ci si potrà mica ridurre così" - ha detto Francesca Michielin nel suo video -. Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi".

L'ex conduttrice di X Factor 2022 ha anche voluto riflettere su quanto i social spingano le persone al giudizio facile e basato solo sull'apparenza.

"I social ci hanno portato ad avere un'opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa anche se non ci è richiesto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i caz*i nostri - ha dichiarato Francesca -. Proviamo a fare tutti e tutte insieme un esercizio, prima di commentare l'aspetto fisico o qualsiasi caratteristica di una persona, fermiamoci un attimo, chiediamoci perché dovremmo commentarlo e soprattutto se commentandolo faremmo qualcosa di utile. Vi assicuro che facendo questo tipo di ragionamento ci si rende presto conto che commentare il corpo altrui, la condizione fisica altrui non serve a niente, anzi, spesso l'altra persona può rimanerci molto male. E una persona non sempre dimagrisce o ingrassa per motivi puramente estetici, anzi, be kind".