Festival di Sanremo, il ritorno di Francesca Michielin (con Fedez) e il debutto di Madame

Saranno 26 i Big che prenderanno parte all'edizione 2021 del Festival di Sanremo e tra questi ci saranno due vicentine: Francesca Michielin che concorrerà in coppia con Fedez e Madame.

Il direttore artistico Amadeus venerdì sera ha reso noti i nomi dei protagonisti che saranno in gara all’Ariston, dal 2 al 6 marzo prossimi. Francesca Michielin proporrà "Chiamami per nome" mentre Madame sarà in gara con "Voce".

"Torno all’Ariston, un palco che mi ha regalato delle emozioni indimenticabili. Tutto questo potevo farlo solo con un amico come Fedez (te lo dico già, prima di scendere quelle scale, ti stringerò fortissimo la mano ogni volta e sarà ancora una figata). Sanremo noi ci siamo!", questo il post lasciato sui social dalla bassanese che nel 2016 conquistò il secondo posto e prese poi parte Eurovision rappresentando l'Italia nel contest internazionale.

Debutto invece per Madame, 18enne vicentina, studentessa, appassionata di Letteratura italiana. "Anna" è stato il suo primo brano prodotto da Eiemgei che su YouTube ha superato il milione visualizzazioni. Il nome d'arte Madame è nato per caso, grazie a un generatore di nomi per drag queen. Avrebbe dovuto chiamarsi anche Wilde - come il famoso scrittore de "Il diario di Dorian Gray" - poi abbandonato perché Madame era già abbastanza incisivo.