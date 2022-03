Francesca Michielin e Madame nel "Caos" di Fabri Fibra

Nel "Caos" di Fabri Fibra c'è un po' made in Vicenza. Nell'ultimo album del rapper, nato per festeggiare i 20 anni di carriera, ci sono infatti due brani realizzati in collaborazione con Francesca Michielin e Madame.

Nella sedicesima traccia, Liberi, Fabri Fibra duetta infatti con la bassanese. "Questa canzone parla dell’importanza di affrontare certi “momenti no” senza sentirsi dei perdenti - racconta il rapper - Siamo liberi anche di sentirci fuori posto senza farcene una colpa, tanto poi il tempo mette tutto a posto".

In "Caos" si mescolano invece le voci di Fabri Fibra, Madame e Lazza, un brano che parla dell’amore e dell’attrazione verso qualcuno che non ricambia le stesse attenzioni.

Per entrambe le artiste non è la prima volta che collaborano con Fabri Fibra.