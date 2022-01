Francesca Michielin debutta come scrittrice: il 15 marzo esce "Il cuore è un organo"

É un periodo di grandi novità per Francesca Michielin. Se da un lato si prepara al debutto come direttrice d'orchestra sul palco dell'Ariston, dall'altro annuncia sui social che il mese prossimo uscirà il suo romanzo dal titolo: "Il cuore è un organo".

“Il titolo ha un significato pieno di sfaccettature e piani di lettura differenti, che non vedo l’ora scopriate - scrive la cantante in un post che svela la copertina - Uscirà il 15 marzo per Mondadori e da oggi è disponibile in preorder. Ma non è l’unica cosa che ho scritto, perché tra le pagine del libro è nata anche 'Ottanio', una canzone per immergervi nelle atmosfere dei protagonisti. Solo chi ordinerà il libro potrà ascoltarla in esclusiva”.

“Mi sento male...definitivamente. Quanta roba sei ragazza mia”, commenta Emma Marrone, che l'ha scelta come direttrice d'orchestra per il suo ritorno a Saremo con “Ogni volta è così”.