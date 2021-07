Francesca Michielin e i suoi primi 10 anni di carriera

Era solo una ragazzina quando si affacciava al mondo della musica e con il suo talento e la sua spontaneità vinceva XFactor. Da allora sono trascorsi 10 anni e la bassanese Francesca Michielin si è raccontata in un'intervista esclusiva a Donna Moderna.

"Sognavo di fare questo lavoro, ma volevo fare la bassista e vivere di musica in giro per il mondo", racconta la 26enne che avvolta dal successo si è persa alcune tappe fondamentali della sua adolescenza: "Non ho mai fatto le gite di classe e passavo il sabato sera sulle versioni di latino perché nelle mie giornate tutto non ci stava - racconta - Poi, a 20 anni, dopo Sanremo e l’Eurovision, ho avuto una sorta di ribellione per l’adolescenza perduta".

Ma la sua forza è stata quella di fare un passo alla volta e saper dire anche dei No.