La Flli Campagnolo dona 1.000 euro ai suoi dipendenti

Come già accaduto lo scorso febbraio, in occasione di questo Natale 2022, gli oltre 570 dipendenti di F.lli Campagnolo - l'azienda di Bassano che dal 1948 produce abbigliamento sportivo - troveranno sotto l’albero un gradito regalo: un premio straordinario di 1.000 euro ciascuno come ringraziamento per il conseguimento dei risultati raggiunti dal Gruppo in questo 2022. Un “regalo” che, stabilito in accordo con i sindacati per incentivare una chiusura positiva nell'ultima parte dell'anno, andrà ad aggiungersi alla Tredicesima e che dunque permetterà di ricevere un sostanzioso assegno di fine anno.

Già da tempo, infatti, l’azienda ha intrapreso un percorso di welfare aziendale e tra le azioni messe in atto ha scelto quest’anno di farsi carico della quasi totalità del costo della mensa aziendale che, dunque, solo in piccolissima parte pesa sui dipendenti, assorbendo di fatto anche tutti i rincari subiti negli ultimi tempi dal servizio. Senza contare che F.lli Campagnolo ha ampliato anche l’offerta dei servizi a cui i dipendenti possono accedere, che possono scegliere tra servizi alla persona, recupero spese scolastiche, viaggi, buoni benzina, buoni spesa e molto altro.

Sempre in ottica di miglioramento del clima interno all’azienda, F.lli Campagnolo in questi giorni ha distribuito tra i propri collaboratori un questionario sul loro grado di soddisfazione. “Analisi del clima” è il nome scelto per il progetto che, attraverso una settantina di quesiti, chiede ai dipendenti di esprimere la propria opinione sulla qualità dell’ambiente lavorativo, sull’eventuale livello di stress che comporta, sui servizi erogati, sul rapporto con colleghi e superiori e molto altro ancora. Una lunga serie di domande che aiuteranno i vertici aziendali a comprendere come i dipendenti valutano l’azienda ma anche ad evidenziare eventuali criticità e margini di intervento, grazie alla possibilità per i lavoratori di suggerire eventuali migliorie e soluzioni.