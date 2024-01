«Lanciamo una raccolta fondi per l'assistenza legale a Fleximan»: la proposta di Pro Italia

«Fleximan, il misterioso giustiziere che nelle ultime settimane ha distrutto più di dieci rilevatori di velocità nella nostra regione, non è nient'altro che la reazione popolare all'attacco che le istituzioni stanno portando alla mobilità privata. Ztl sempre più grandi, blocchi alla circolazione, limiti di velocità assurdi e il numero più alto di autovelox fra tutti i Paesi europei: sono tutte imposizioni che puntano a ridurre o addirittura negare l'utilizzo dell'auto di proprietà a fasce sempre più ampie della cittadinanza attraverso una pressione insostenibile sui portafogli»: con queste parole inizia l'attestato di solidarietà da parte del movimento politico Pro Italia.

Raccolta fondi