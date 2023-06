Flashmob della stilista Laura Milan: "Un cerchio magico sinonimo di bellezza"

Domenica scorsa in piazza dei Signori a Vicenza, un' improvvisa ventata di freschezza ha stupito gli occasionali spettatori che sono stati involontariamente coinvolti dal flashmob della stilista thienese Laura Milan. Cinquanta donne, coordinate dalla nota regista Anna Zago, hanno indossato meravigliose creazioni, pezzi unici dai tessuti pregiati per esaltare la loro unicità.

Al centro della piazza con il maestro Paolo Zanarella "il pianista fuori posto" si sono alternate la cantante lirica Ornella Silvestri e Chiara Artuzzi. Le 50 donne, sfilando sulle note della celebre canzone "Diana" di Paul Anka, si sono esibite in una performance che ha trascinato uomini e donne del pubblico un ritmo contagioso,

E mentre un drone sorvolava la piazza per filmare tanta meraviglia, gli sguardi si spostavano inevitabilmente dalla Torre Bissara, alla Basilica Palladiana, agli abiti meravigliosi per ritornare a posarsi alla Loggia del Capitaniato. Un cerchio magico sinonimo di bellezza. Tra il pubblico Diego Dalla Palma che condivide lo stesso pensiero sull' unicità delle donne e uomini, e si batte da sempre per questo.

Chapeau, Laura Milan per aver saputo coniugare la sua creatività con le varie forme artistiche dove canto, musica, suono, ballo e ginnastica ritmica hanno fatto da padrone emanando passione, vivacità, emozione accompagnati da tanta gioia di stare insieme.

Articolo a cura di Lucia Camposilvan