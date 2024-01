«L'antisemitismo, che ha creato l'immane orrore del nazifascismo, è una forma di razzismo. Noi siamo profondamente antirazziste e antifasciste e critichiamo per questo il razzismo del governo di Israele nei confronti del popolo palestinese che, da decenni, occupa quella terra compiendo uccisioni e arresti indiscriminati». È questo il passaggio chiave di una nota diramata ieri 23 gennaio dalla vicentina Patrizia Cammarata in nome e per conto del «Comitato donne vicentine per la Palestina». Due giorni fa lo stesso comitato peraltro aveva dato vita ad una breve contestazione («un flash mob»), molto contenuta peraltro: una contestazione nei confronti «della invasione militare israeliana nei territori di Gaza». Durante quel presidio erano stati scanditi numerosi slogan contro l'esecutivo di Tel Aviv. Nello stesso contesto poi le dimostranti hanno ribadito a più riprese un concetto già espresso in passato. Quello per cui chi accusa di crimini di guerra il governo israeliano non può essere tacciato di antisemitismo «come fanno troppe persone in malafede». Tanto che nella nota diramata ieri si legge che «accusare di antisemitismo chi condanna Israele è come se chi boicottava il Sud Africa dell'apartheid fosse stato accusato di razzismo nei confronti degli abitanti bianchi del Sud Africa». E ancora, «La critica e condanna di Israele è una posizione di giustizia, in linea con le tante risoluzioni dell'Onu e il diritto internazionale» detto in altri termini «criticare Tel Aviv non è antisemitismo è far valere una nozione di giustizia e libertà». Il flash mobile organizzato due giorni fa alla Fiera, durante il quale è stata contestata la presenza degli operatori israeliani del settore diamanti e oro, era stata preceduta da una serie grandi manifestazioni organizzate sia nel distretto orafo sia nel centro di Vicenza.



GUARDA IL VIDEO DEL DEL FLASH MOB ALLA FIERA DI VICENZA