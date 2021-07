Maxischermo in piazza dei Signori per la finale degli europei, già esauriti i 1000 biglietti gratuiti messi a disposizione

Sono stati esauriti in poche ore i 1000 biglietti gratuiti messi a disposizione da ieri pomeriggio online per l'accesso all'area di piazza dei Signori dove domenica sera alle 21 si potrà assistere alla finale degli europei di calcio Italia – Inghilterra da un maxischermo. L'iniziativa, promossa dal Comune di Vicenza in collaborazione con l'agenzia Due Punti Eventi srl, partner dell'amministrazione nell'organizzazione dei concerti in programma nei prossimi giorni, ha dunque trovato immediata ed entusiasta risposta nei vicentini che, numerosissimi, si sono collegati al sito eventbrite per prenotare uno dei 1000 posti gratuiti a sedere, numero massimo consentito dalla normativa anti Covid.

Gli spettatori in possesso della prenotazione potranno accedere all'area transennata a partire dalle 19.45 dai varchi predisposti in contra' del Monte e in piazza Biade. Alla zona del maxischermo, schermata da alte transenne, presidiata da personale di vigilanza privata messo a disposizione dal Due Punti Eventi e attrezzata con un punto ristoro, potranno infatti accedere soltanto coloro che sono in possesso della prenotazione. E' pertanto sconsigliato avvicinarsi all'area transennata senza biglietto perché non sarà possibile né entrare né assistere da fuori all'evento. Per tutta la serata le zone circostanti saranno presidiate da personale dalla polizia locale e delle forze dell'ordine per prevenire eventuali assembramenti.

Transenne aggiuntive saranno predisposte a scopo preventivo agli incroci tra contra' Santa Barbara e stradella Santa Barbara, tra contra' Manin e stradella Santa Barbara, tra contra' Catena e contra' Gazzolle e tra contra' Cavour e corso Palladio, pronte per essere posizionate a chiusura dei varchi su ordine della questura in caso di necessità.Tutti i pubblici esercizi del centro storico potranno rimanere aperti e mantenere i propri plateatici. Quelli di piazza dei Signori saranno opportunamente “rimodellati”, per consentire agli esercenti di tenere aperto il locale anche durante la partita. Non sarà invece possibile consumare bevande al di fuori dei plateatici, come già previsto dalle ordinanze comunali.