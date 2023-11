Il film sul crac delle popolari fa tappa a Vicenza, in sala anche il regista Antonio Albanese

Antonio Albanese, regista di Cento Domeniche, film ispirato alla vicenda delle ricadute del crac delle banche popolari venete è stato ospite d'onore all'iniziativa organizzata dal Diocesi di Vicenza che sabato ha proiettato il film gratuitamente l Cinema Patronato Leone XIII di Vicenza e al Cinema Uci Luxe Palladio Vicenza.

Il regista ha scelto di passare a salutare tutti gli spettatori, fermandosi in particolare al Leone XIII.

“Come Chiesa dobbiamo stare vicini a quanti sono feriti - ha dichiarato il vescovo Giuliano Brugnotto al termine della proiezione - Anche in vicende drammatiche come quelle che hanno segnato il territorio veneto, che hanno portato al fallimento di banche, legate fortemente alle persone semplici da un vincolo della fiducia e della conoscenza personale”.

“Nel film si comprende molto bene ciò che le persone semplici hanno vissuto - ha esplicitato mons. Brugnotto - potrebbe essersi trattato di mio padre, ma come può un uomo semplice, un agricoltore, comprendere la complessità e la portata di alcune operazioni bancarie?”.

Il film realizzato dalle produzioni Palomar e Leo è stato proposto a Vicenza, grazie alla sinergia tra la Vision Distribution, la Diocesi di Vicenza, “Noi che credevamo Associazione medio-piccoli risparmiatori” e “Associazione Nazionale Azionisti Banca Popolare di Vicenza”.

“Anche questo film, come spesso accade, ci proietta in avanti con un orizzonte particolare - ha concluso il vescovo Giuliano - C’è una parola che ricorre spesso ed è la fiducia: quando viene meno, si interrompono i riferimenti fondamentali con le istituzioni, che servono alla società, non per se stesse. Anche in queste vicende ci sono persone che sono state lasciate ai margini: sono persone più povere e con meno strumenti culturali. La proposta di “ecologia integrale”, che Papa Francesco ci ricorda, ha molto a che fare con queste vicende”.

“Mi sono profondamente commosso perché il vostro applauso per me era molto importante", ha dichiarato Antonio Albanese subito dopo la fine della proiezione. Ha spiegato quindi di aver voluto ambientare la narrazione in un contesto provinciale che lui conosce molto bene proprio perché lì ha vissuto il legame strettissimo che le piccole banche del territorio possono instaurare con le persone del luogo. “Il titolo – Cento domeniche - ricorda la fatica dei risparmiatori perché era il nome di una casa che mio padre ha costruito in due anni, lavorando di domenica”, ha raccontato il regista.

Vicenza è stata scelta per queste proiezioni perché il film è liberamente ispirato anche alle vicende che hanno scosso il territorio Veneto, oltre che nazionale, per i fallimenti bancari che hanno coinvolto migliaia di piccoli risparmiatori. Si tratta della storia di Antonio che, volendo contribuire alle spese per il matrimonio dell’unica amatissima figlia, scoprirà che la banca di cui è da sempre cliente nasconde qualcosa di strano.

Anche il sindaco Giacomo Possamai ha voluto ringraziare Albanese per la realizzazione di un film tanto toccante, ed ha sottolineato come la parola contrapposta a fiducia sia tradimento e “la cultura ha il ruolo di riportare l’attenzione su una tragedia che qui a Vicenza non è ancora finita, che ha portato al tradimento degli affetti, delle relazioni…”.