Il campione Pippo Pozzato operato al cuore: "Come nuovo, tagliando fatto"

"Come nuovo, tagliando fatto, stent messo, felice come un bambino e carico più di prima!", il campione di ciclismo Filippo Pozzato sdrammatizza così il delicato momento vissuto nelle scorse ore quando si è sottoposto ad un intervento angiografico per impiantare uno stent coronarico al Policlinico di San Donato Milanese dal professor Francesco Bedogni.

L'ex pro, vincitore tra le altre di una Milano-Sanremo, si era sottoposto alla visita di idoneità sportiva e tramite alcuni accertamenti consigliati dal dott Mario Cionfoli ha scoperto di avere un problema alla coronaria. Da qui il ricovero e il conseguente intervento.

Una volta fuori dalla sala operatoria, il campione vicentino ha voluto ringraziare i professionisti che l'hanno seguito in questo iter e tutte le persone che gli hanno fatto sentire il loro affetto tramite messaggi e social.