Muore in un incidente a 51 anni, raccolta fondi per Filippo

I funerali di Filippo Chioccarello, il 51enne scomparso lo scorso mercoledì in un tragico incidente, si svolgeranno domani - sabato 2 settembre - alle 10 presso la chiesa arcipretale di Santo Stefano di Piovene Rocchette in Piazza Papiria.

E proprio da Piovene Rocchette è partita una gara di solidarietà su GoFundMe per la famiglia del 51enne. La musica era la passione di Filippo, operaio in un’industria metalmeccanica. La campagna è stata avviata da Paolo Ciscato e dagli altri componenti della band di cui faceva parte come tastierista, gli Irrenhaus (tribute ai Rammstein).

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di aiutare la famiglia in quanto Filippo, che ha lasciato una moglie, due figli di 13 e 17 anni e un padre infermo, era l'unico che lavorava.

La campagna solidale è già vicina ai duemila euro raccolti e si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/5ft6/ filippo-chioccarello