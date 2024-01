Celo celo manca, due figurine dedicate a Gigi Riva

Anche la mostra “Celo celo manca. Storia della Nazionale italiana in figurine”, omaggia Gigi Riva nel giorno dei suoi funerali. Sono due infatti le figurine dedicate al campione presenti nell’esposizione allestita a Palazzo Cordellina fino a domenica 28 gennaio. Il calciatore è ritratto nell’album di Euro 1968, quando gli azzurri vinsero il loro primo Europeo, e nella raccolta World Cup Story della famosa partita del secolo Italia - Germania ovest del 1970.

«L’Italia intera sta piangendo in questi giorni la scomparsa di Gigi Riva, un mito del calcio italiano che Vicenza non poteva che celebrare nella mostra con oltre 500 figurine dedicata alle grandi imprese della nostra nazionale», sottolineano l’assessore allo sport Leone Zilio e Gianni Bellini, collezionista di fama internazionale che ha messo a disposizione parte della sua raccolta per la realizzazione dell’iniziativa.

L’esposizione è organizzata dall’assessorato allo sport, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori (Aic) e il Gruppo Panini.

La mostra, ad ingresso libero, è aperta fino al 28 gennaio: dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 17.