Figli di due mamme, atto di nascita illegittimo. Donazzan: "la seconda mamma non c'è nè in natura nè in diritto"

“Trovo assolutamente sensata, giusta e rispettosa del diritto del bambino l’impugnazione della procura di Padova", così l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Veneto Elena Donazzan (esponente di FdI) commenta l’impugnazione di 33 casi di bambini registrati all’anagrafe del Comune di Padova su richiesta di coppie omogenitoriali.

"Si tratta di bambini concepiti all’estero con la procreazione medicalmente assistita - sottolinea - che in Italia è consentita solo alle coppie eterosessuali formate da una donna e un uomo. Trovo sbagliatissimo sotto l’aspetto del diritto ed arbitrario in tema di valori l’intervento del sindaco di Padova che si sta ostinando a giustificare la sua scelta di pretendere di registrare due madri. Da che mondo è mondo la madre è una e da qualche parte sulla terra c’è un padre, il volersi sostituire alla natura e a Dio è un delirio di onnipotenza”.

“Trovo pericoloso che un sindaco si spinga così oltre, con un’assurda invasione di campo continua - Ricordo che la seconda mamma non c’è sia in natura che nel diritto italiano. Neppure una legge può dire che ci sono due madri o due padri…facciamocene una ragione e non pieghiamoci all’egoismo e alle velleità ideologiche di chi non vuole riconoscere i diritti dei bambini, che non sono proprietà, ma hanno il diritto di avere un padre e una madre e di sapere chi sono i propri genitori biologici”.

Dal canto suo, il sindaco di Padova Sergio Giordani si dice sereno e convinto delle scelte fatte: "Dal 2017 trascrivo gli atti di nascita delle bambine e dei bambini figli di due mamme. È un atto di responsabilità verso questi piccoli perché non accetto il pensiero che ci siano bambini discriminati fin da subito e appena nascono nei loro fondamentali diritti".