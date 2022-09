Fiadel vuole portare in tribunale la sindaca

La sindaca di Rossano Veneto ha pubblicato un post sulla pagina Facebook "Bassano senza censure" in cui attaccava senza mezzi termini chi, in questi mesi, ha scritto e veicolato delle lettere piene di attacchi, pettegolezzi e accuse ai vertici di Etra.

Come racconta PadovaOggi, nel post della sindaca il "corvo" viene indicato come qualcuno che viene da un sindacato non confederale che ha sottoscritto il CCNL in Etra. E l'unico ad avere queste caratteristiche è la Fiadel, che ha dato mandato ai suoi legali di denunciare la prima cittadina, Morena Martini.

Nella nota della Fiadel sottoscritta dal segretario, Carlo Di Cunzolo, oltre ad evidenziare l'azione legale contro la sindaca di Rossano Veneto, Di Cunzolo condanna la modalità del "corvo" e anzi critica lo spazio che gli viene concesso che invece viene tolto alle istanze portate avanti da chi opera alla luce del sole. «Sono stati incaricati i nostri legali di depositare la denuncia, un atto dovuto a tutela della nostra organizzazione sindacale», dichiara Di Cunzolo.