La venere nera di Chiampo conquista il red carpet: riflettori puntati su Maty

Fisico perfetto, un sorriso che conquista, il tutto condito dalla freschezza dei suoi 18 anni. Maty Fall Diba, in abito Etro, ha catturato la scena alla 77esima edizione del Festival del cinema di Venezia. Per la prima volta la modella italo-senegalese, ha sfilato sull'ambito red carpet, prima della proiezione del film Padrenostro, diretto da Claudio Noce.

Come è noto, negli ultimi anni, il lido è un'ottima vetrina non solo per attori e registi ma anche per modelle ed influencer che per l'occasione sfilano in abiti creati appositamente per l'occasione.

Ecco che la giovane modella, dopo aver conquistato la copertina di Vogue, ha brillato indossando un abito fasciante color rosa antica.