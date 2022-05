Festa della Repubblica, modifiche alla viabilità in centro storico

In occasione delle prove generali delle celebrazioni dedicate alla Festa della Repubblica, lunedì 30 maggio dalle 14.30 alle 17 viale Roma sarà chiuso al traffico, nel tratto compreso tra il piazzale della Stazione e l'uscita dal parcheggio Verdi.

Su viale Roma verranno soppresse alcune fermate del trasporto pubblico locale, con spostamento dei capolinea su viale dell'Ippodromo.

I veicoli in uscita da via Gorizia, all'incrocio con viale Roma, dovranno svoltare obbligatoriamente a destra mentre quelli in uscita dal parcheggio Verdi e dallo stesso viale Verdi avranno l'obbligo di svolta a sinistra, direzione piazzale de Gasperi.

L'accesso a via Gorizia avverrà attraverso viale Verdi.