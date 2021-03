Festa del popolo veneto, identità e patrimonio culturale: studenti in concorso

Favorire la conoscenza della storia del Veneto, valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione. È questo l’obiettivo della Festa del Popolo Veneto, istituita con la Legge Regionale n. 8 del 2007. Una festa che viene celebrata il 25 marzo, giorno della fondazione mitica di Venezia (di cui quest’anno ricorrono i 1600 anni).

Una data simbolo e per questa scelta come giornata per le premiazioni del concorso “Tutela, valorizzazione e promozione del Patrimonio linguistico e culturale veneto”, promosso da Regione del Veneto – assessorato Identità Veneta, Comitato regionale Unpli Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Un concorso che da ben dieci edizioni vede coinvolti gli studenti delle scuole venete di ogni ordine e grado e le scuole italiane dell’Istria. E anche se la situazione attuale non ha consentito di dare vita alla premiazione ufficiale in presenza, la consegna dei premi è stata comunque una festa per tutti gli studenti, grazie alla diretta streaming sui canali Facebook e YouTube.

Dovere istituzionale perché vanno riconosciuti i momenti di grande lavoro, ancora più in questo periodo. La premiazione di oggi dimostra come con l’impegno e l’amore per la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra storia, si possano creare belle e importanti iniziative in ogni periodo. Abbraccio quindi tutte le Pro loco d’Italia perché si stanno prodigando per far vivere le comunità, con grande vitalità e valorizzando l’identità dei popoli attraverso il dialetto, uno dei valori che più ci rappresenta e che ci unisce in un progetto comune”.

Un tema, quello dell'identità, che gli studenti hanno sviluppato in un percorso di ricerca che ha contribuito ad avvicinarli al patrimonio culturale e linguistico veneto, stimolando il loro senso di appartenenza e l’importanza della valorizzazione delle tradizioni locali.

Tre gli ambiti principali su cui gli studenti si sono messi alla prova: la lingua veneta nelle sue espressioni creative nel teatro, nella musica e nella poesia; il territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronico e la valorizzazione del patrimonio immateriale del Veneto, partendo dalle leggende e misteri del proprio territorio e/o dall’attività delle Pro loco.

Temi che i progetti vincitori hanno saputo valorizzare al meglio, dimostrando come l’identità culturale e linguistica di un territorio sia un patrimonio immenso che merita di essere tutelato e tramandato.

Nell’edizione 2021 sono stati assegnati 27 premi, così suddivisi per provincia: 2 a Belluno, 3 a Padova, 2 a Rovigo, 3 a Treviso, 6 a Venezia, 5 a Verona, 3 a Vicenza, 3 alle scuole di Croazia e Slovenia.

Per Vicenza i premi sono a andati a: MUSICA PREMIO 600 euro - Liceo Scienze Umane IIS "U. Masotto" di Noventa Vicentina – VI “Alla scoperta dei sapori veneti”, RICERCA STORICA 600 euro alla Scuola Primaria "Dante Alighieri" di Albettone – VI “Albettone nel Medioevo” e alla Scuola Sec. di primo grado "Natale Dalle Laste" di Marostica – VI “Veneti nel mondo: Marco Polo, Pigafetta e Prospero Alpini”.

Alla premiazione hanno preso parte Cristiano Corazzari, assessore all'Identità Veneta della Regione del Veneto; Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto; Carmela Palumbo, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale; Maurizio Tremul, presidente Unione Italiana per Slovenia e Croazia; Antonino La Spina, oresidente UNPLI Nazionale.