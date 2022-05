Festa delle Ciliegie di Marostica IGP, inaugurata la 78^ mostra provinciale

Clima di grande festa per la regina rossa, la ciliegia di Marostica IGP. Alla presenza di autorità e produttori, è stata inaugurata la 78^ mostra provinciale, una meraviglia per gli occhi e per il palato di chi ha potuto acquistare le bellissime cassette preparate dai gruppi di base.

Dopo due anni di difficoltà, una stagione da incorniciare, ma soprattutto la voglia di ritornare in piazza, insieme.

????? Varietà grace star:

1° Giovanni Strazzari; francese – bigarreaux: 1° Francesco Rossi; van: 1° Matilde Cortese; romana: 1° Denis Crestani; adriana: 1° Serenella Orlando; sandra: 1° Lorenza Colpo; prime giant: 1° Elena Pianezzola; early bigi: 1° Elvio Zanin; roana: 1° Lucia Franca Crestani.

???????? ???????? ????? ??????

a Caterina Zanin per pezzatura e confezionamento - varietà grace star; a Eva Bertollo per pezzatura – varietà romana.

???????? ??????????? (non ancora inserite nel disciplinare): frisco – rocket – nimba:

Fabio Crestani, sweet early: Giovanni Strazzari; early star: Massimo Conte; marysa: Giorgio Minuzzo.

????????? ??????:

1° premio al Gruppo di Pianezze; 2° premio al Gruppo di Molvena; 3° premio al Gruppo di Marostica. Premio di riconoscenza: Gruppo Breganze, Gruppo CEPAB.