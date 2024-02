Treni a batteria sulla Valsugana? «Meglio elettrificare e raddoppiare tutta la linea»

L'acquisto di una dozzina di treni elettrici a batteria per la linea ferroviaria della Valsugana, comunemente nota come Trento, Bassano Venezia, non convince il Cmst: il «Comitato mobilità sostenibile per il Trentino» infatti, con una nota diramata oggi 2 febbraio, pur con una timidissima apertura alla ipotesi, spiega che la soluzione migliore rimane il raddoppio e la completa elettrificazione della linea. Tra i primi a lanciare l'idea dei vettori a batteria era stato Maurizio Fauri, docente all'Università di Trento.

BINARIO UNICO

La attuale Valsugana è a binario unico, «con una potenzialità massima di 72 treni al giorno», ove sia ipotizzata una cadenza di un convoglio ogni mezz'ora lungo l'arco di diciotto ore. Il binario unico, le interferenze con la viabilità stradale poi rendono ancor più lenta la percorrenza dei treni. Al tutto si somma la elevata pendenza «in alcune tratte» tanto da rendere poco praticabile, quella tratta, «il traffico merci» su rotaia. Questo, alla grossolana, è quanto sostengono i portavoce del comitato.

I DUE PORTAVOCE

Si tratta degli ingegneri trentini Pina Lopardo ed Ezio Paolo Viglietti. Che da anni si battono «per un potenziamento a 360 gradi della Valsugana»: un dossier progettuale che in questi termini venne definito per la prima volta dall'ingegnere Alberto Baccega di Cassola. Baccega, volto noto tra i professionisti e nella galassia ambientalista veneta, aveva identificato in Bassano del Grappa una delle architravi per il progetto di irrobustimento di una linea che ha in sé «un potenziale straordinario sia sul piano della mobilità pendolare, turistica e merci» visto che ben cinque sono i comprensori attraversati: ossia Trentino, Bassanese-Vicentino, Trevigiano, Padovano e Veneziano. Nello specifico non è la prima volta peraltro che il Csmt avanza questa proposta.

L'IDEA DI BACCEGA: L'ALTERNATIVA AL COMPLETAMENTO DELLA VALDASTICO NORD

Nel rilanciare l'idea originaria di Baccega, oggi scomparso, alla cui memoria è dedicato lo stesso Cmst peraltro, Lopardo e Viglietti concludono così la loro nota. «Il Cmst ha proposto come alternativa al completamento autostradale» da Piovene Rocchette al Trentino «della Valdastico nord A31, il vero potenziamento della linea ferroviaria della Valsugana. Cioè il raddoppio della linea, rettifica e completa elettrificazione. Tale intervento permetterebbe di svolgere servizio merci tra gli interporti veneti e porti sull'Adriatico e il Corridoio scandinavo mediterraneo».

IL SUGGERIMENTO

Appresso c'è un ultimo suggerimento, de facto indirizzato al Ministero dei trasporti, alla provincia autonoma di Trento nonché alla Regione Veneto, allorquando i due estensori chiedono di «potenziare il trasporto locale per i pendolari», dando anche «impulso a treni turistici a lunga percorrenza tra Nord Europa e Venezia. Si tratta di un argomento che in queste ore è tornato di grande attualità: anche in ragione della frana che in queste settimane ha bloccato, quanto meno in parte, la percorribilità della statale Valsugana tra Bassanese e Trentino.