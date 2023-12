Femminicidio Vanessa Ballan, bandiere a mezz'asta nella giornata di lutto regionale

Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio nel corso della giunta odierna per il giorno di lutto regionale in ricordo di Vanessa Ballan, la 26enne trevigiana uccisa a coltellate da Bujar Fandaj, le cui esequie si tengono oggi, venerdì 29 dicembre, nel Duomo di Castelfranco Veneto (Treviso).

«Durante la riunione di giunta ci siamo fermati per un minuto di silenzio e di riflessione in ricordo di Vanessa Ballan – commenta il sindaco Giacomo Possamai - Non smetteremo mai di sostenere che la violenza di genere deve finire e che ognuno debba fare la propria parte per produrre un reale cambiamento».