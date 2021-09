Femminicidio di Noventa: una fiaccolata per ricordare Rita

Venerdì 10 settembre, come tutti i giorni, Rita Amenze arriva nel parcheggio dello stabilimento nel quale lavora. Non sa però che quel giorno ad aspettarla ci sarà il suo assassino.

Rita è la 43esima vittima di femminicidio in Italia dall'inizio del 2021. "Non abbiamo più parole - dichiara in una nota la Cgil di Vicenza annunciando una fiaccolata nel ricordo di Rita - Lasceremo che il silenzio di una Comunità raccolta accompagni il ricordo di Rita".

Il ritrovo è nel parcheggio del Superstore Migross, alle ore 20.30 di mercoledì 15 settembre. Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare e a portare con sé un lumino da accendere per Rita.

L'iniziativa è promossa da Cgil di Noventa Vicentina, ANPI Basso Vicentino e lista civica Noventa Attiva.