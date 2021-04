Tragedia di Pove, Cgil: "Quello dei femminicidi è una pandemia senza fine"

"La violenza di genere, in tutte le sue forme, è l’estrema rappresentazione di una cultura che infesta la nostra società senza distinzione di ceto, classe sociale, territorio, età". Queste le parole di Marina Bergamin responsabile delle politiche di genere della Cgil vicentina a seguito della tragedia avvenuta tra le mura domestiche a Pove del Grappa.

"Alla base di queste violenze c’è sempre un’asimmetria di poteri e una cultura maschilista e patriarcale fondata sul possesso e sul controllo delle donne - sottolinea Bergamin - Bisogna dare il loro nome alle cose che accadono, ai fatti, agli atteggiamenti, bisogna riconoscerli. Bisogna operare tutti per diffondere una nuova cultura basata nel rispetto dell’altro, anche nei luoghi di lavoro, per un efficace smascheramento di ciò che si ammanta di amore ma amore non è".

"Ai due bambini di Dorima va il nostro pensiero. A tutta la famiglia la nostra solidarietà - continua - Alla società intera un grido di allarme: consultori, centri antiviolenza, case rifugio siano strutturati e sostenuti. Le Istituzioni siano formate per affrontare questi orribili fenomeni in crescita, esacerbati dalla pandemia. Le donne vogliono essere autonome, vogliono un lavoro dignitoso."

"Le Istituzioni colgano tutte le occasioni e le risorse in arrivo per incentivare la parità di genere: basta parole - conclude - Lo abbiamo detto molte volte: la condizione delle donne di un paese è il segno della sua civiltà. E il nostro paese non è messo bene: bisogna dimostrare con i fatti che si crede in loro".