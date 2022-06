L'ultimo saluto a Lidija, vittima di femminicidio: un abbraccio tra due culture colpite dallo stesso lutto

Una folla silenziosa si è unita ai cari di Lidija Miljkovic, uccisa con Gabriella Serrano nel duplice omicidio avvenuto ai primi di giugno in zona Gogna a Vicenza. È questa l'istantanea che oggi 17 giugno esce dalla chiesa di San Luca a Vicenza dove con rito ortodosso si è celebrato il funerale della donna. La cerimonia cui hanno partecipato parecchie autorità del Vicentino e del Veneto è stata preceduta da una serie lunghissima di attestati di cordoglio giunti ai cari della donna sia da patenti e amici sia da semplici cittadini accorsi per esprimere la propria vicinanza a chi in queste ore sta piangendo la morte della 42enne scledense di origini serbe.

I presenti nella chiesa ortodossa di San Luca hanno presenziato una cerimonia funebre in Serbo-croato intervallata con passaggi in Italiano: una sorta di ponte tra le due culture cristiane che ha accomunato gli amici della vittima. Poco prima dell'arrivo del feretro sono giunti attestati di cordoglio e di solidarietà da molti esponenti della comunità serba veneta e dalle autorità italiane «in un abbraccio tra le due culture colpite dallo stesso lutto», questo il refrain che si sentiva dagli astanti prima dell'inizio della funzione. «Beato chi è martire della ingiustizia sulla terra perché sua sarà la ricompensa nei cieli» hanno detto i celebranti durante la funzione. «È un lutto questo - dicono i celebranti - che colpisce tutta la comunità cristiana e chiediamo che Dio accolga l'anima della nostra sorella».

«Mi ero riproposto di scrivere qualcosa per lei ma ho finito sia le lacrime che le parole» ha detto il compagno Daniele Mondello. «Quando ci incontrammo i suoi amici le dissero che era stata fortunata ad incontrarmi. La verità - rimarca il compagno è che sono stato io fortunato a conoscerla. Nonostante il dolore porteremo avanti i progetti pensati insieme»