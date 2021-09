Una rosa bianca per Alessandra: "Stop alla violenza"

Le comunità di Sovizzo e Montecchio Maggiore si stringono attorno alle famiglie Zorzin e Ghiotto e in particolare a Marco, marito di Alessandra, e alla loro piccola figlia di 2 anni. La giovane donna di 21 anni uccisa mercoledì in Valdimolino. “Si tratta della terza vittima di femminicidio in Veneto nel giro di pochissimi giorni - ricorda Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo - Non ci sono parole che possano descrivere questo gravissimo accaduto”.

Il primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco, ha invitato i colleghi sindaci ad abbassare le bandiere a mezz’asta per ribadire la propria ferma condanna contro ogni forma di violenza. Anche Sovizzo, nel proprio Municipio, ha regalato questo semplice ma significativo gesto ad Alessandra e a tutte le vittime di femminicidio.

In aggiunta, una rosa bianca è stata deposta da Paolo Garbin, sindaco del Comune di Sovizzo, nella panchina rossa della piazza, simbolo della continua lotta contro la violenza di genere. Nel giorno del funerale di Alessandra, inoltre, sarà proclamato il lutto cittadino.

Denise Pastorello, assessore alla Famiglia ed alle Pari Opportunità, ha voluto lanciare un appello: “Dobbiamo promuovere costantemente la cultura del rispetto e ricordare a tutte e a tutti che è sempre possibile rivolgersi al Numero Antiviolenza e Stalking 1522, per avere un supporto e un aiuto concreto in situazioni di pericolo o minaccia”.