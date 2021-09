Femminicidio Zorzin, giovedì il funerale: in rete una raccolta fondi per la famiglia

Il duomo di Santa Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore è stato scelto quale luogo per dare l'ultimo saluto ad Alessandra Zorzin, la parrucchiera 21enne uccisa nella sua abitazione di Valdimolino con un colpo di esploso da Marco Turrin, 37enne padovano, che 7 ore dopo l'accaduto si è suicidato.

Il funerale sarà celebrato giovedì 23 settembre, alle 10.30 e in quell'occasione, nei comuni di Montecchio e Sovizzo sarà osservato il lutto cittadino.

Intanto in rete è partita una catena di solidarietà. É stata infatti avviata una raccolta fondi in memoria della giovane che servirà per dare sostegno e sollievo alla figlia per il suo percorso di istruzione.