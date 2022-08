Mistero sul Brenta, segnalazioni di avvistamento di un grosso felino: "Non frequentate quella zona"

L'avviso apparso nella giornata di venerdì sui social e sul gruppo whatsapp "Cartigliano Informa" sembrava a tutti gli effetti una fake news o una specie di "pesce di Ferragosto", un tormentone estivo inventato ad hoc. E invece, il messaggio dell'amministrazione comunale del paese è assolutamente vero: "Senza creare inutili allarmismi, su indicazione della guardia forestale di Vicenza, l'amministrazione invita a prestare massima attenzione nell'attraversare la zona del Brenta delle "Cave" (meglio evitare all'imbrunire) per l'avvistamento di un probabile felino di grossa taglia. I forestali stanno monitorando l'area".

Tutto nasce da due segnalazioni, ricevute dal Comune di Cartigliano nei giorni scorsi, segnalazioni provenienti da una donna e un uomo, residenti in due posti diversi, che hanno chiamato il centralino preoccupati. Entrambi hanno infatti riferito che, mentre stavano passeggiando in località Cave, hanno visto un animale a pelo corto che aveva tutte le fattezze di un felino di grosse dimensioni. Particolare inquietante è il fatto che sia la donna che l'uomo erano in compagnia dei rispettivi cani i quali, dopo aver abbaiato, hanno guaito per la paura. I testimoni, a loro volta impauriti, si sono allontanati in fretta avvisando successivamente il Comune.

"Non abbiamo idea di che animale possa essere - spiega il vicesindaco di Cartigliano Orazio Andriollo - ma due segnalazioni hanno il loro peso e quindi abbiamo ritenuto necessario avvisare le forze dell'ordine e consigliare ai cittadini di evitare quella zona". La zona delle "Cave", vicino al Brenta, è piena di nascondigli e ha una fitta vegetazione ma è anche meta di molte passeggiate a ogni ora del giorno e della sera. Difficile immaginare che tipo di animale possano aver visto i due cittadini. Gli unici felini di grossa taglia presenti in zona sono infatti ben al sicuro al Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano. "Ho chiamato il parco - aggiunge Andriollo - ma mi hanno assicurato che nessun animale è scappato". E, nel frattempo, i militari dei carabinieri forestali stanno effettuando dei controlli in zona per far luce su questo "mistero" di Ferragosto.