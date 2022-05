Fattorie didattiche, concorso Fuori classe: le scuole vicentine premiate

In occasione della 18^ edizione della “Giornata aperta delle Fattorie Didattiche”, l’Assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner ha premiato i vincitori della prima edizione del concorso “Fuori Classe”. La premiazione si è svolta nella fattoria didattica CampoAtavola, della società agricola Ca’ Donadel a Mogliano Veneto.

Il concorso, promosso dalla Regione in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e al quale hanno partecipato scuole di tutto il Veneto, da quelle dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, è nato per stimolare la progettazione scuola-fattoria didattica nell’ambito dell’Educazione civica al fine di promuovere progetti innovativi in risposta agli obbiettivi contenuti in Agenda 2030 come la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.

“Le fattorie didattiche sono i luoghi in cui realmente si può parlare di apprendimento esperienziale, con i nostri maestri-agricoltori testimoni di un patrimonio ricco di tradizioni e cultura rurale - commenta l’assessore - É grazie a loro e alle loro aziende, dove vengono proposti percorsi didattici legati alla terra, all’ambiente e all’educazione, se in queste aule a cielo aperto i bambini e i ragazzi imparano ad agire da cittadini responsabili e a partecipare alla vita della propria comunità. In un mondo iperconnesso, dove tutto ruota intorno al digitale, l’incontro scuola-fattoria didattica è sicuramente un’esperienza che merita di essere valorizzata e sempre di più incentivata, creando una rete educativa ampia che coinvolga tutti i diversi attori del territorio e che ponga al centro il benessere degli studenti”.

Una Commissione appositamente costituita ha valutato tutti i progetti, sulla base dei criteri quanti-qualitativi previsti dal Bando, individuando i vincitori per ciascuna delle 4 categorie previste (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado) e selezionando ben 55 Schede Progetto. Tutti i progetti che hanno superato la fase di preselezione entreranno a far parte dell’“Archivio delle buone pratiche di educazione civica progettate in modo condiviso da Scuole e fattorie didattiche”, che verrà reso consultabile sulla pagina dedicata al Concorso sul sito web istituzionale della Regione e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Alle scuole vincitrici è stato assegnato un premio in denaro per realizzare il loro progetto nei prossimi anni scolastici, includendo obbligatoriamente almeno una visita all’anno nella fattoria didattica partner.

PROGETTI VINCITORI - CONCORSO “FUORI CLASSE”

1^ edizione

Anno scolastico 2021/2022 - le vicentine premiate

SCUOLA DELL’INFANZIA

PRIMO PREMIO - Progetto “Con..Tatto!“

Scuola dell’infanzia Sant’Antonio Isola delle Meraviglie – Romano d’Ezzelino (VI)

SCUOLA PRIMARIA

SECONDO PREMIO - Progetto “Camminando sulla nostra terra”

Istituto Comprensivo di Gallio (VI)

Fattorie didattiche Bisele – Roana (VI) e MalgAsiago – Asiago (VI)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PRIMO PREMIO - Progetto “Longare tra natura e storia”

Istituto Comprensivo statale "B. Bizio" – Longare (VI)

Fattoria didattica Il Brolo di Costozza – Longare (VI)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TERZO PREMIO - Progetto “Dagli alpaca alla terra: una cura che orienta”

Liceo Don Giuseppe Fogazzaro – Vicenza (VI)

Fattoria didattica A&Alpaca – Monteviale (VI)

PREMIO SPECIALE - Progetto “Scuola amica delle api”

H-International School – Rosà (VI)

Fattoria didattica L’Ape Nostra Amica – Mussolente (VI)