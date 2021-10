Facebook, Instagram e WhatsApp in down

Sul sito di downdetector.it, piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, alle 17:45 di lunedì la linea piatta di Facebook indicante il corretto funzionamento del social, si impenna improvvisamente. È il segnale del crash del servizio di Mark Zuckerberg: più di 14mila le segnalazioni.

Stesso risultato anche per gli altri due social di Zuckerberg, Whatsapp e Instagram. Dopo pochi minuti anche il servizio di messaggistica WhatsApp ha dato gli stessi problemi e lo stesso per Whatsapp. I problemi, come segnala Downdetector, sono estesi un po' in tutta Italia, con picchi a Milano e Roma, ma anche in Veneto, Vicenza compresa, i social non funzionano. Per quanto si provi a fare il refresh della pagina - ultimo tentativo alle 18:20, il messaggio è sempre lo stesso: "Impossibile raggiungere il sito".

Al momento Facebook non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo. "Sorry, something went wrong", è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.