Extra mile: 360km in bici e 12 cantine naturali per raccogliere fondi

L’obiettivo è quello di raccogliere 3.600 euro: importo che servirà per acquistare un banco vetrina refrigerato e 5 banchi da lavoro in acciaio al fine di migliorare la qualità e la varietà dell’attività di ragazzi e ragazze seguiti dalla onlus

Due giorni, 360km in bicicletta in 3 province del Veneto, 12 tappe in altrettante cantine naturali, il tutto con un solo obiettivo: raccogliere fondi per Addolciamo l'Autismo, laboratorio di pasticceria in cui lavorano ragazzi e ragazze con autismo, supportato dall’Associazione onlus nazionale Angsa. Questa l'idea alla base dell'iniziativa “Extra Mile” che avrà il suo clou sabato 26 e domenica 27 giugno 2021. La raccolta fondi è supportata da diversi partner e soprattutto da 12 cantine produttrici di vino naturale.

Il link per donare è già attivo ed è possibile ottenere numerose “ricompense”, dai biscotti prodotti dai ragazzi e dalle ragazze con autismo fino a una speciale “Guida alle Cantine Naturali del Veneto” che sarà realizzata proprio durante il tour.

Dove nasce l’idea?

Consilia, agenzia di comunicazione di Treviso, ogni anno sceglie di supportare un’associazione che si occupa di chi ha più bisogno. Quest’anno ha scelto di sostenere Addolciamo l'Autismo, un progetto lavorativo di laboratorio di pasticceria dedicato a ragazzi e ragazze con autismo con sede a Mogliano Veneto (Treviso), supportato dall’Associazione onlus nazionale Angsa. L’obiettivo è quello di raccogliere 3.600 euro: importo che servirà per acquistare un banco vetrina refrigerato e 5 banchi da lavoro in acciaio al fine di migliorare la qualità e la varietà dell’attività di ragazzi e ragazze seguiti dalla onlus.

Così è nata l’idea di realizzare un tour in bici attraverso il territorio veneto, il 26 e 27 giugno, interessando anche 12 cantine di vini naturali coinvolte nella raccolta fondi. Durante la due giorni, il team realizzerà un diario di viaggio in tempo reale, rilanciando al contempo la raccolta fondi e così faranno tutte le cantine, espandendo dunque il raggio d’azione e il potenziale di donatori. In tutto, il team della “Extra Mile” percorrerà 360km tra le province di Treviso, Padova e Vicenza, terra dall’alta concentrazione di produttori vitivinicoli naturali. Un'occasione di connubio tra la produzione naturale del vino e la produzione artigianale di ragazzi e ragazze con autismo, un ponte tra sport, enogastronomia e solidarietà.

A corredo dell’iniziativa, insieme ai fotografi Claudia Zalla e Matteo De Mayda e all’ufficio stampa di Studio Radici, sarà redatta una vera e propria “Guida alle Cantine Naturali del Veneto” sempre a scopo benefico. Supporter del progetto sono anche De Gusto di Maser, Vini Vinci di Villorba, Cantina del Tormento di Vicenza e il seguitissimo podcast Guarda Mamma Senza Solfiti.

Per seguire il viaggio in diretta: https://www.facebook.com/events/751709482184096

Le cantine e i comuni toccati dal progetto saranno: Alla Costiera di Vo’ Vecchio e Agricola Nevio Scala di Lozzo Atesino nel Padovano, Giovanni Menti di Gambellara, Indomiti di Vicenza, Siemàn di Villaga, Davide Xodo di Nanto, Masiero Verdugo di Trissino, Dalle Ore di Trissino, Tenuta l’Armonia di Montecchio Maggiore, Fora Wines di Montecchio Maggiore, Rarefratte di Breganze nel Vicentino e Cartizze PDC di Valdobbiadene (Treviso).

“Abbiamo voluto miscelare diversi ingredienti: la bicicletta, mezzo di trasporto sostenibile, la produzione dei vini naturali, che per vocazione hanno alla base un metodo rispettoso del territorio, e il supporto a un’associazione che si occupa di ragazzi e ragazze autistici – spiegano gli organizzatori – ci auguriamo che molta gente segua il nostro viaggio, sia curiosa di conoscere le cantine che visiteremo e soprattutto confidiamo che molti vogliano donare per supportare una causa giusta come quella di Addolciamo l’Autismo”.