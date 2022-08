Ex tribunale, al via lo sgombero per la nuova biblioteca

Hanno preso il via le operazioni di sgombero dell'ex tribunale di Santa Corona, in vista della sua riqualificazione e destinazione a nuova sede della biblioteca Bertoliana. Ad inizio luglio il sindaco e l’assessore al bilancio del comune di Vicenza hanno incontrato il presidente del tribunale di Vicenza per fare il punto sui passaggi necessari.

Ad essere oggetto di recupero e smaltimento saranno inizialmente i vecchi arredi e le apparecchiature non più utilizzabili, dalle scrivanie agli armadi, fino ai vecchi computer. A settembre, quindi, si procederà con lo sgombero della parte cartacea: una parte di fascicoli verrà destinata al macero mentre altri saranno recuperati e collocati nell’archivio del nuovo tribunale.

«A metà luglio abbiamo eseguito un sopralluogo con la segreteria del tribunale per definire gli spazi comunali, pari a 400 metri quadrati circa, adatti ad ospitare quanto ancora custodito nel vecchio ufficio corpi di reato – ha precisato il sindaco – e stiamo attendendo una risposta dal tribunale. Come da impegno assunto dal presidente, al quale va il nostro grazie per la disponibilità e puntualità nell’avvio dello sgombero, entro il 31 dicembre l’ex palazzo di giustizia sarà liberato e consegnato alla disponibilità del comune».

«Nel frattempo stiamo procedendo con il progetto di fattibilità – ha spiegato il sindaco –: sarà redatto un progetto definitivo per stralci funzionali, i primi dei quali saranno approvati entro la primavera del prossimo anno, con l’avvio della gara nell’autunno 2023. A livello di bilancio, è di 2,2 milioni di euro lo stanziamento a supporto del primo stralcio di lavori».