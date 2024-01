L'ex distributore di viale San Lazzaro diventerà una pasticceria

Una pasticceria sorgerà nello spazio occupato ora dall'ex distributore in viale San Lazzaro. L'amministrazione comunale di Vicenza, con una delibera che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, riuscirà a dar vita ad un'area abbandonata da qualche tempo.

L'iniziativa è della ditta Leodari pubblicità che ha concesso lo spazio in comodato d'uso a C&G srl, proprietaria della Pasticceria Stra con sede a Dueville.

Ad annunciarlo c'erano oggi, giovedì 18 gennaio, in viale San Lazzaro 12, il sindaco Giacomo Possamai, l'assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, Leonardo Leodari per Leodari pubblicità, Claudio Liotto per pasticceria Stra, il designer Ruggero Grandi per Grandi srl e il progettista Martino Chiesa.

«La rigenerazione dei distributori dismessi in città è uno degli obiettivi della nostro mandato poiché li consideriamo dei "buchi neri" tra i più brutti del contesto urbano e per questo vogliamo intervenire prima possibile. Con questa operazione riqualificheremo una zona di viale San Lazzaro e poi contiamo di intervenire poco lontano da qui dove sorge l'ex hotel Europa» - ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai.

È poi intervenuta l'assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi: «Questo intervento ha un grande valore anche perché è possibile grazie ad un'iniziativa imprenditoriale che con grande lungimiranza, ha previsto di realizzare una pasticceria anziché un condominio, scegliendo invece di offrire un servizio al quartiere. Questa è una delle modalità che vogliamo applicare anche in altri luoghi per riportare vita e servizi nei vari quartieri».

L'edificio verrà demolito, ricostruito e ampliato rispetto al volume esistente per 72,40 metri quadrati, con la realizzazione di una struttura di 166 metri quadrati complessivi contro 876 metri quadrati edificabili. L'edificio sarà prefabbricato, riutilizzabile, antisismico, a risparmio energetico e si potrà installare in poco tempo, meno della metà rispetto ad un edificio tradizionale. I lavori potranno prendere il via entro circa un mese dall'approvazione in consiglio comunale.